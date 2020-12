“Maria, io esco”. UeD, Gemma Galgani abbandona il programma: dopo 10 anni si chiude un’epoca (Di martedì 15 dicembre 2020) dopo 10 anni potrebbe essere scritta la parola fine sulla permanenza di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Con buona pace di Giorgio Manetti, che la aveva accusata di non cercare davvero l’amore, e di Tina Cipollari da sempre storica rivale della dama. Nel dettaglio Manetti si era espresso con parole durissime. “Non si può augurare nulla a una donna come lei, che da undici anni continua a cercare l’amore in Tv…”. Giorgio che a tre anni di distanza dalla sua ultima apparizione nella trasmissione di Maria De Filippi, l’uomo non ha nessuna intenzione di ritornarci. Ha infatti confessato ufficialmente di non voler più tornare nel cast. Anche perché è felicemente fidanzato con la signora Caterina. A proposito del programma Mediaset, ha dunque detto: “Non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020)10potrebbe essere scritta la parola fine sulla permanenza dia Uomini e Donne. Con buona pace di Giorgio Manetti, che la aveva accusata di non cercare davvero l’amore, e di Tina Cipollari da sempre storica rivale della dama. Nel dettaglio Manetti si era espresso con parole durissime. “Non si può augurare nulla a una donna come lei, che da undicicontinua a cercare l’amore in Tv…”. Giorgio che a tredi distanza dalla sua ultima apparizione nella trasmissione diDe Filippi, l’uomo non ha nessuna intenzione di ritornarci. Ha infatti confessato ufficialmente di non voler più tornare nel cast. Anche perché è felicemente fidanzato con la signora Caterina. A proposito delMediaset, ha dunque detto: “Non ...

Feffe1992 : RT @Viperissima_: Maria Teresa: 'Tanto esco io' Tommaso: 'Secondo me, Giacomo' MRT: 'Noooo, deve venire il Ken umano, un sacco di cose devo… - apathe_tic : RT @Viperissima_: Maria Teresa: 'Tanto esco io' Tommaso: 'Secondo me, Giacomo' MRT: 'Noooo, deve venire il Ken umano, un sacco di cose devo… - pizzaandbeer_ : RT @Viperissima_: Maria Teresa: 'Tanto esco io' Tommaso: 'Secondo me, Giacomo' MRT: 'Noooo, deve venire il Ken umano, un sacco di cose devo… - Santuz15 : RT @Viperissima_: Maria Teresa: 'Tanto esco io' Tommaso: 'Secondo me, Giacomo' MRT: 'Noooo, deve venire il Ken umano, un sacco di cose devo… - ValeryMell1 : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @50GENNY @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @Maurizio101112… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria esco Stavolta le luminarie fanno centro, Civitanova fa il pieno (Foto) Cronache Maceratesi Stefania Orlando, duro litigio con Maria Teresa Ruta: “Ora basta”- VIDEO

Nervi più che tesi fra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, con la prima che erutta come un vulcano e si sfoga in maniera pesantissima ... Uomini e donne anticipazioni: SABINA e MARIA, problemi in arrivo!

Nuovo appuntamento giornaliero con Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nella puntata odierna assisteremo al prosieguo della frequentazione tra Gemma e ... Nervi più che tesi fra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, con la prima che erutta come un vulcano e si sfoga in maniera pesantissima ...Nuovo appuntamento giornaliero con Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nella puntata odierna assisteremo al prosieguo della frequentazione tra Gemma e ...