Maradona, la furia del fratello Hugo: “Diego drogato e ciccione? Vado a prendere Facci a casa” (Di martedì 15 dicembre 2020) Diego Armando Maradona non riesce a trovare pace.Maradona, saltano i nervi a Tiki Taka: Facci etichetta Diego come un drogato e ciccione, Auriemma consiglia un TSOIl Pibe de Oro è scomparso lo scorso 25 novembre a causa di un arresto cardio-respiratorio dopo aver subito una delicata operazione. Nelle ultime settimane intorno all'ex Napoli si sono sviluppate diverse controversie concernenti il suo modo di vivere e gli ultimi giorni che avrebbe trascorso da solo senza l'ausilio di infermieri e medici personali. Tante le critiche rivoltegli per lo stile di vita condotto e in più occasioni anche parole forti usate nei suoi riguardi. Esempio lampante in tal senso sono le dichiarazioni rilasciate dal giornalista Filippo Facci che nel corso di 'Tiki Taka' ha ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 dicembre 2020)Armandonon riesce a trovare pace., saltano i nervi a Tiki Taka:etichettacome un, Auriemma consiglia un TSOIl Pibe de Oro è scomparso lo scorso 25 novembre a causa di un arresto cardio-respiratorio dopo aver subito una delicata operazione. Nelle ultime settimane intorno all'ex Napoli si sono sviluppate diverse controversie concernenti il suo modo di vivere e gli ultimi giorni che avrebbe trascorso da solo senza l'ausilio di infermieri e medici personali. Tante le critiche rivoltegli per lo stile di vita condotto e in più occasioni anche parole forti usate nei suoi riguardi. Esempio lampante in tal senso sono le dichiarazioni rilasciate dal giornalista Filippoche nel corso di 'Tiki Taka' ha ...

