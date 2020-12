I Soul System si raccontano: “Tutte le nostre cose nascono per caso” (Di martedì 15 dicembre 2020) Intervista esclusiva ai Soul System, il gruppo musicale vincitore di X-Factor 2016. Insieme abbiamo ripercorso le loro tappe salienti I Soul System sono una band che si è formata nel 2015 a Verona dal sodalizio artistico tra il tastierista/ produttore Ainoo Joel e il batterista Alberto Patuzzo, ai quali si sono presto aggiunti Leslie NKum L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 dicembre 2020) Intervista esclusiva ai, il gruppo musicale vincitore di X-Factor 2016. Insieme abbiamo ripercorso le loro tappe salienti Isono una band che si è formata nel 2015 a Verona dal sodalizio artistico tra il tastierista/ produttore Ainoo Joel e il batterista Alberto Patuzzo, ai quali si sono presto aggiunti Leslie NKum L'articolo proviene da YesLife.it.

emma_vita00 : RT @silviagianatti: Comunque vada, l’unico disco d’oro è suo. E la storia ci insegna che non è il primo posto che fa la vittoria. Ciao soul… - GFucci58 : RT @silviagianatti: Comunque vada, l’unico disco d’oro è suo. E la storia ci insegna che non è il primo posto che fa la vittoria. Ciao soul… - litaslife_026 : mi sveglio e scopro che ale cattelan lascia x factor, dunque confermo che l'ultima puntata che ho visto sarà per se… - kellydsntcare : @molemarte @GaiaMauro2 forse solo quella dove vinsero i Soul System - my_idols_KPSCM : E niente... i gruppi non riescono (quasi) MAI a vincere. Non aggiungo altro, se non esempi: - Moderni (Francesca M… -

Ultime Notizie dalla rete : Soul System I Soul System si raccontano: “Tutte le nostre cose nascono per caso” Yeslife Ecco la vita dei vincitori di X Factor

X Factor è uno dei talent show più amato e seguito dal pubblico di casa, anche questa edizione ha avuto numeri da capogiro, milioni e milioni di italiani ogni ... X Factor, che fine hanno fatto i vincitori dagli Aram Quartet a Sofia Tornambene

X Factor, che fine hanno fatto i vincitori dagli Aram Quartet a Sofia Tornambene. Cosa è successo ai trionfatori delle tredici edizioni del talent, andato in onda prima su Rai 2 ... X Factor è uno dei talent show più amato e seguito dal pubblico di casa, anche questa edizione ha avuto numeri da capogiro, milioni e milioni di italiani ogni ...X Factor, che fine hanno fatto i vincitori dagli Aram Quartet a Sofia Tornambene. Cosa è successo ai trionfatori delle tredici edizioni del talent, andato in onda prima su Rai 2 ...