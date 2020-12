Highlights e gol Benevento-Lazio 1-1: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di martedì 15 dicembre 2020) Gli Highlights con le azioni salienti di Benevento-Lazio, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020-21. Due reti e tanto spettacolo nel secondo anticipo del martedì al Vigorito. Termina 1-1 la sfida tra Benevento e Lazio con i biancocelesti avanti grazie a una magia del solito Immobile. Poi il pari allo scadere del primo tempo a firma di Schiattarella. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) Glicon le azioni salienti di, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di-21. Due reti e tanto spettacolo nel secondo anticipo del martedì al Vigorito. Termina 1-1 la sfida tracon i biancocelesti avanti grazie a una magia del solito Immobile. Poi il pari allo scadere del primo tempo a firma di Schiattarella. SportFace.

sportli26181512 : Wolves-Chelsea 2-1: Il Wolverhampton conquista tre punti importanti nel match casalingo di oggi. Nella tredicesima… - sportli26181512 : Eintracht-Monchengladbach 3-3: Il Borussia Monchengladbach è riuscito a evitare la sconfitta nei minuti di recupero… - sportli26181512 : Reggiana-Frosinone 1-2: Prezioso successo lontano da casa per il Frosinone che batte il Reggiana nel match valevole… - DLVittorio : @Tractor220510 @marifcinter Veramente solo i tifosi da highlights possono essere contenti della prestazione. Abbiam… - AntonioCannavo_ : @RonnyBandiera @erroriarbitrali Infatti. È una cosa vergognosa come possano fischiare certi rigori in Europa… -