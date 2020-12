Governo: delegazione Leu a p.Chigi per incontro con Conte (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - E' arrivata a palazzo Chigi la delegazione di Leu per l'incontro con il premier Giuseppe Conte. Partecipano il capodelegazione Roberto Speranza, i capigruppo Federico Fornaro e Loredana De Petris, Nicola Fratoianni e Rossella Muroni. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - E' arrivata a palazzoladi Leu per l'con il premier Giuseppe. Partecipano il capoRoberto Speranza, i capigruppo Federico Fornaro e Loredana De Petris, Nicola Fratoianni e Rossella Muroni.

TgLa7 : #Conte convoca delegazione M5S alle 16:30, Pd alle 19. Via a verifica governo. Fonti Iv, al momento non ricevuto invito - TV7Benevento : Governo: delegazione Leu a p.Chigi per incontro con Conte... - DavideOberta : RT @GiancarloDeRisi: Governo: salta incontro Conte-premier della Tunisia: c'è un caso Covid nella delegazione tunisina - 64Thoma : RT @GiancarloDeRisi: Governo: salta incontro Conte-premier della Tunisia: c'è un caso Covid nella delegazione tunisina - GiancarloDeRisi : Governo: salta incontro Conte-premier della Tunisia: c'è un caso Covid nella delegazione tunisina… -