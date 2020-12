Giulia De Lellis e Beretta in crisi? Arriva la smentita (Di martedì 15 dicembre 2020) Di recente si è parlato di un periodo di crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. A giudicare dalle ultime stories della ragazza, però, sembra invece che le cose vadano a gonfie vele. Ecco perché. Secondo alcune indiscrezioni dopo il viaggio a Dubai qualcosa tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta sarebbe andato storto. In molti, infatti, di recente hanno parlato di una crisi di coppia, Arrivando Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 15 dicembre 2020) Di recente si è parlato di un periodo ditraDee Carlo. A giudicare dalle ultime stories della ragazza, però, sembra invece che le cose vadano a gonfie vele. Ecco perché. Secondo alcune indiscrezioni dopo il viaggio a Dubai qualcosa traDee Carlosarebbe andato storto. In molti, infatti, di recente hanno parlato di unadi coppia,ndo Articolo completo: dal blog SoloDonna

XhinoZavalani : Fabio Volo piuttosto che criticare #Fedez, dovrebbe scusarsi con il pubblico per aver fatto debuttare al cinema com… - BabiC2020 : RT @IcyZorzi: Malgioglio non ha imparato la lezione. 2017 - Giulia De Lellis 2020 - Giulia Salemi #LeBimbeDiGiulia colpiranno di nuovo?… - Mary79374836 : RT @IcyZorzi: Malgioglio non ha imparato la lezione. 2017 - Giulia De Lellis 2020 - Giulia Salemi #LeBimbeDiGiulia colpiranno di nuovo?… - ineedtommy : RT @103puntifelici: Tommaso ha chiuso in modo pacifico la situazione con Sonia perché e intelligente e sa che se avesse parlato l’ avrebbe… - shippermancata : RT @103puntifelici: Tommaso ha chiuso in modo pacifico la situazione con Sonia perché e intelligente e sa che se avesse parlato l’ avrebbe… -