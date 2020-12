Fall Guys | la Stagione 3 è ora disponibile

Leggi su eurogamer

(Di martedì 15 dicembre 2020) Preparatevi: la nuovadi: Ultimate Knockout è oraper tutti i giocatori ed è più folle che mai! Season 3: Winter Knockout vanta una tematica, come dice il titolo, invernale e aggiunge sette nuovissimi livelli alla partita, nonché ben trenta nuovi costumi da sbloccare, incluse le varianti dorate. Come potete vedere dal trailer che vi presentiamo qui sotto, le sorprese e il divertimento non mancano di certo, tra pinguini da portare in salvo e corse sul ghiaccio, agghindati nei modi più bizzarri: vediamo costumi da renna, da pupazzo di neve, da yeti... un'espansione tutta da scoprire, insomma. Le nuove attività, come descritte sul sito ufficiale, prendono il nome di Ski, Tundra Run, Freezy Peak, Snowy Scrap, Pegwin Pursuit e Thin Ice. Leggi altro...