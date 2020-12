F1 | le squadre pagheranno meno soldi per iscriversi al Mondiale 2021 | che risparmio per la Ferrari! Tutte le cifre

Leggi su oasport

(Di martedì 15 dicembre 2020) Un piccolo sorriso per le scuderie che parteciperanno alF1. La tassa di iscrizione al campionato della massima categoria automobilistica sarà infatti inferiore rispetto all’anno scorso poiché nel 2020 si sono disputati soltanto 17 appuntamenti contro i 22 in programma, dunque sono diminuite le possibilità di conquistare punti supplementari e questo ha influito sulle quote da versare per la prossima stagione. Secondo la versione attuale del regolamento, la FIA stabilisce una quota fissa di 556.509 dollari, a cui si aggiungono delle quote in base ai risultati sportivi: 6.677 dollari per ogni punto conquistato dalla squadra Campione del Mondo, 5.563 dollari per ogni punto portato a casa dagli altri team. Le poche gare di questa stagione prevedono dunque dei tagli: la Mercedes, ad esempio, passa dai 5,5 milioni di dollari versati l’anno ...