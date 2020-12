Down Postepay e Bancoposta, Federconsumatori: 'Problema analogo a quello che ha bloccato Google' (Di martedì 15 dicembre 2020) Sin dalle prime ore di questa mattina migliaia di utenti stanno segnalando l impossibilit di accedere ai servizi Postepay e Bancoposta da web e da smartphone. Si stanno inoltre verificando problemi ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 15 dicembre 2020) Sin dalle prime ore di questa mattina migliaia di utenti stanno segnalando l impossibilit di accedere ai servizida web e da smartphone. Si stanno inoltre verificando problemi ...

Corriere : Poste Italiane «down»: problemi con le app Bancoposta e Postepay - StartupBootIt : PostePay down. Riscontrati problemi con l’app di Poste Italiane - NewSicilia : Dopo il Google Down, il Postedown manda in tilt il sistema #Newsicilia - zodluc : PostePay down. Riscontrati problemi con l'app di Poste Italiane - Startupitalia - joungplume : Ma l'app di postepay che decide di andare in down proprio quando mi doveva arrivare lo stipendio dei pochi giorni d… -