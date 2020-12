Debito pubblico ancora in rialzo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 dicembre 2020) Continua a salire il. Secondo quanto rende noto la Banca d’Italia, a fine ottobre ha raggiunto quota 2.587 miliardi, in aumento di 3,2 miliardi rispetto al mese precedente. Il fabbisogno del mese è stato solo parzialmente compensato dalla riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro. Sempre secondo Bankitalia, a ottobre 2020 le entrate tributarie sono state pari a 33 miliardi, in diminuzione del 15,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.