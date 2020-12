**Coronavirus: in corso confronto Conte-Speranza su stretta Natale** (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Terminato il confronto con la delegazione Leu sulla verifica di governo, il ministro della Salute Roberto Speranza si è intrattenuto nella sala di Palazzo Chigi per continuare il confronto con il premier Giuseppe Conte, stavolta sulla nuova stretta sulle festività natalizie in arrivo. Il confronto è informale, ma necessario in vista delle misure che saranno adottate nelle prossime ore e che continuano a dividere governo e maggioranza. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Terminato ilcon la delegazione Leu sulla verifica di governo, il ministro della Salute Robertosi è intrattenuto nella sala di Palazzo Chigi per continuare ilcon il premier Giuseppe, stavolta sulla nuovasulle festività natalizie in arrivo. Ilè informale, ma necessario in vista delle misure che saranno adottate nelle prossime ore e che continuano a dividere governo e maggioranza.

