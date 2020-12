Conte col Napoli si gioca tutto | o non gli resta niente

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 dicembre 2020) Non lo ammetterà mai, per cui vale la pena anticipare il risultato di Inter-si. Stempererà. Dirà che no, è presto, “siamo ancora a dicembre”. Dovesse vincere o perdere, al netto di un siparietto isterico in tv – sempre possibile –resterà acquattato, alimentando un refrain un po’ paradossale: l’Inter vincerà lo scudetto. Dopo l’eliminazione dell’Inter da tutta l’Europa possibile è una ipotesi contrabbandata per certezza, un po’ rassegnata. Altrove sarebbe stato un massacro mediatico: ha fatto investire 230 milioni in due anni al suo club per uscire ai gironi di Champions, senza passare nemmeno per il ripiego dell’Europa League. E invece un minuto dopo lo 0-0 sterile con lo Shakhtar, nemmeno il tempo di offendere un po’ di commentatori in collegamento dallo studio, che ...