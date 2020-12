Combinata nordica | dopo il Covid-19 | Alessandro Pittin è pronto all’esordio stagionale A Ramsau ci saranno anche le donne

Leggi su oasport

(Di martedì 15 dicembre 2020) Buone notizie per l’Italia della. Infatti nell’imminente weekend diam Dachstein si verificherà l’esordiodi. Il trentenne di Cercivento aprirà quindi la sua stagione 2020-21essere stato costretto a disertare la tappa inaugurale di Kuusamo, disputata a fine novembre, a causa del fatto di aver contratto il-19. In tal senso, la cancellazione dell’appuntamento di Lillehammer, programmato due settimane orsono, si è rivelato una fortuna, poiché ha consentito al bronzo olimpico di Vancouver 2010 di dare forfait solo per una tappa anziché due. C’è grande curiosità per capire quale sarà il livello sul trampolino del friulano, soprattutto alla luce delle buone prestazioni messe in mostra dai ...