Ciclismo | Ulissi costretto a fermarsi per una miocardite

(Di martedì 15 dicembre 2020) Bologna, 15 dicembre 2020 " Brutta tegola per Diego, ciclista italiano del Team Uae Emirates . L'azzurro, reduce da un ottimo 2020, si è dovuto fermare per una. 31 anni e 38 ...

Bologna, 15 dicembre 2020 – Brutta tegola per Diego Ulissi, ciclista italiano del Team Uae Emirates. L’azzurro, reduce da un ottimo 2020, si è dovuto fermare per una miocardite. 31 anni e 38 vittorie ...Diego Ulissi, con la Gazzetta dello Sport, ammette che se non fosse emersa la miocardite sarebbe anche potuto succedere il peggio. "E’ quello che mi hanno fatto capire i medici a cui va il mio ringraz ...