ASPI | Tomasi | “Investiamo su nuovo Programma Risk & Compliance e digitalizzazione”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Autostrade per l’Italia affronta le sfide poste dalla pandemia del Covid-19 con un “radicale” piano di trasformazione aziendale e a supporto di un importante piano di investimenti del valore di 21 miliardi da qui al 2038. E’ quanto ha sottolineato il CEO di, Roberto, nel suo intervento all’evento MENA-OECD Business Integrity Network dell’OCSE dedicato alle best practice dei sistemi anti-corruzione. “Abbiamo deciso di investire risorse e competenze – ha spiegato – per attivare undi, iniziando da azioni mirate al potenziamento dei sistemi di controllo, digitalizzando a 360° tutti i processi aziendali”.ha poi evidenziato che, per rafforzare le misure anti-corruzione all’interno di un’azienda, è ...