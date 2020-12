Un nuovo album di Taylor Swift dopo Folklore ed Evermore per chiudere la trilogia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il nuovo album di Taylor Swift potrebbe arrivare dopo Folklore ed Evermore, che ha rilasciato a sorpresa a luglio e a novembre. Gli indizi sono tutti a favore di una trilogia, come hanno osservato molti dei fan che sono già impazienti di avere un seguito dopo l’ultima uscita. Gli indizi rilasciati dall’artista non sarebbero neanche lontani. I fan li hanno infatti individuati nei booklet che accompagnano i due album, oltre ai videoclip e alle piattaforme di streaming nelle quali si anticiperebbe l’uscita di un nuovo lavoro. Tra gli spoiler sparsi, ci sarebbe anche il titolo: Woodvale. La possibilità che questo sia il titolo è suggerito dalla scritta che compare tra i rami della cover di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ildipotrebbe arrivareed, che ha rilasciato a sorpresa a luglio e a novembre. Gli indizi sono tutti a favore di una, come hanno osservato molti dei fan che sono già impazienti di avere un seguitol’ultima uscita. Gli indizi rilasciati dall’artista non sarebbero neanche lontani. I fan li hanno infatti individuati nei booklet che accompagnano i due, oltre ai videoclip e alle piattaforme di streaming nelle quali si anticiperebbe l’uscita di unlavoro. Tra gli spoiler sparsi, ci sarebbe anche il titolo: Woodvale. La possibilità che questo sia il titolo è suggerito dalla scritta che compare tra i rami della cover di ...

