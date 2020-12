Un “bacio cosmico” il primo volo per Matthias Maurer

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Si chiama "Cosmic Kiss" (bacio cosmico) ed è una vera e propria "dichiarazione d amore allo Spazio" la prima missione dell'astronauta tedesco dell'Esa, assegnato ufficialmente al, nel corso di un incontro dei rappresentanti delle Agenzie spaziali americana, russa, giapponese, canadese ed europea. Il lancio avverrà nell autunno del 2021; dopo il francese Thomas Pesquet, il tedesco sarà il secondo astronauta europeo a volare sulla navetta Crew Dragon di SpaceX nell'ambito della missione Crew-3 del Commercial Crew Program della Nasa, con partenza dal Kennedy Space Center in Florida (Usa). Suoi compagni d'equipaggio agli astronauti della Nasa, Raja Chari e Thomas H. Marshburn.lavorerà in orbita per circa 6 mesi, eseguendo esperimenti scientifici e operazioni per conto ...