Ultime Notizie Roma del 14-12-2020 ore 08 | 10

(Di lunedì 14 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il governo una nuova stretta modello Merkel nei giorni critici mentre il premier Conte dal via libera la verifica di governo Silvio Berlusconi scrive al Corriere della Sera spero in una convergenza per il bene del paese Forza Italia Nonostante sia parte integrante del centrodestra auspica che alcune sue proposte vengano recepite dal governo erano decise lockdown più duro a partire dal 16 dicembre lo ha spiegato Anche la Merkel in scappa confermando che il commercio al dettaglio sarà fermato dal 16 dicembre al 10 gennaio al curi la vaccinazione inizierà a metà gennaio un fiore simbolo della campagna di un paese che rinasce i vaccini somministrati in padiglioni allestite nelle piazze spiega il commissario all’emergenza e aggiunge che all’inizio ci saranno 300 punti di ...