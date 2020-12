Thor: Love and Thunder, il villain di Christian Bale è collegato a Venom (Di lunedì 14 dicembre 2020) Confermata l'identità del villain di Christian Bale, scopriamo i posibili legami tra il personaggio di Thor: Love and Thunder e Venom. Il ruolo di Christian Bale in Thor: Love and Thunder è stato finalmente confermato, scopriamo così che il villain interpretato dall'attore, nei fumetti, presenta un'importante connessione con Venom. Nella pletora di annunci del Disney Investor Day 2020, i Marvel Studios hanno confermato che Christian Bale interpreterà il villain Gorr the God Butcher. Lo scopo primario di Gorr, nella galassia, è quello di uccidere gli dei. Gorr, uno dei principali antagonisti nella serie a fumetti di Thor di Jason Aaron, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 dicembre 2020) Confermata l'identità deldiBale, scopriamo i posibili legami tra il personaggio diand. Il ruolo diBale inandè stato finalmente confermato, scopriamo così che ilinterpretato dall'attore, nei fumetti, presenta un'importante connessione con. Nella pletora di annunci del Disney Investor Day 2020, i Marvel Studios hanno confermato cheBale interpreterà ilGorr the God Butcher. Lo scopo primario di Gorr, nella galassia, è quello di uccidere gli dei. Gorr, uno dei principali antagonisti nella serie a fumetti didi Jason Aaron, ...

badtasteit : #ThorLoveandThunder, il creatore di #Gorr commenta il casting di #ChristianBale - cinemaniaco_fb : ?????????????? Thor: Love and Thunder, il villain di Christian Bale è collegato a Venom - cinefilosit : Thor: Love and Thunder, il legame tra Gorr il Macellatore di Dei e Venom #ILoveCinefilos - filmpost_it : L'eroina Sif interpretata da Jaimie Alexander tornerà a combattere per Asgard nel nuovo film del MCU Thor: Love and… - louadelson : RT @moviestruckers: #ChristianBale sarà Gorr the God Butcher in #ThorLoveAndThunder -