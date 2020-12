Sono state trovate per la prima volta delle microplastiche nella placenta umana (Di lunedì 14 dicembre 2020) Uno studio italiano ha scoperto la presenza di microplastiche nella placenta di sei donne sane con gravidanze normali. Sei donne in gravidanza, di età compresa fra i 18 e i 40 anni, Sono state sottoposte a uno studio dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma e del Politecnico delle Marche. Il risultato è scioccante. Si è trovata, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 14 dicembre 2020) Uno studio italiano ha scoperto la presenza didi sei donne sane con gravidanze normali. Sei donne in gravidanza, di età compresa fra i 18 e i 40 anni,sottoposte a uno studio dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma e del PolitecnicoMarche. Il risultato è scioccante. Si è trovata, L'articolo NewNotizie.it.

TizianoFerro : ???????? ?? ???????????? ???? ?????????? : ?????????? : ???? ?????????? ???? 11.00 ???? 4am ???? ???? 6am ?? (Ci tengo a dire che le immagini con la ma… - chetempochefa : 'Tolto dalla cornice, inizia gusto viaggio nel corpo femminile. Per me c'è un pudore estremo nel descrivere l'intim… - lauraboldrini : Madalina e Jessica sono state uccise venerdì da chi avrebbe dovuto amarle. Due donne morte in un solo giorno. Ieri… - TamburiTIP : RT @AlpitourWorld: Nel 2020 15 strutture #VOIHotels, catena alberghiera del Gruppo, sono state premiate 23 volte, con riconoscimenti #inter… - CarlaYaman : RT @CY_mybreath: Manca 1 solo giorno al lancio del duello di #PashaFencer e sono state superate le 500.000 pre-registrazioni?????? #CanYaman… -