Shia LaBeouf si scusa con Fka twigs e tutte le donne Ma è sincero?

Come un fulmine a ciel sereno. Nel weekend è arrivata una notizia scioccante dall'America. E siamo di nuovo tornati in era metoo. La cantante e ballerina Fka twigs ha denunciato l'attore Shia LaBeouf per «gli abusi senza sosta» subiti durante la loro relazione. La cantante Sia ha rincarato la dose, accusandolo di essere «un mentitore patologico». Lui, attraverso una mail al New York Times, si scusa dando la colpa all'alcool. Ma è davvero sincero? Le prime scuse di Shia LaBeouf Per una volta, partiamo dalla fine. Ovvero dalla dichiarazione che Shia LaBeouf ha fatto avere al quotidiano newyorkese via mail. «Non sono nella posizione di dire a nessuno come li ha fatti sentire il mio comportamento», ha scritto l'ex protagonista di ...

