Serie B, gli arbitri della dodicesima giornata

Con una nota ufficiale, la Lega B ha reso noti i nominativi degli arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la dodicesima giornata della Serie BKT 2020/21, in programma tra lunedì 14 e martedì 15 dicembre 2020:

Ascoli – Cosenza
Ivan Robilotta di Sala Consilina
Muto – Yoshikawa
IV Ufficiale: Rapuano

Cittadella – Vicenza
Alberto Santoro di Messina
Rossi L. – Marchi
IV Ufficiale: Aureliano

Empoli – Cremonese
Daniel Amabile di Vicenza
Di Iorio – Mokhtar
IV Ufficiale: Camplone

Monza – Entella
Francesco Meraviglia di Pistoia
Capaldo – Trinchieri
IV Ufficiale: Ghersini

Pisa – Pescara
Daniele Paterna di Teramo
Vecchi – Schirru
IV Ufficiale: Marinelli

Pordenone – Brescia
Matteo Gariglio di Pinerolo
Fiorito – Saccenti
IV Ufficiale: Maggioni

Reggiana –

