Sanremo 2021, kermesse piena di donne: la decisione presa dopo le polemiche del 2020 (Di lunedì 14 dicembre 2020) In questi giorni si sta molto parlando di quello che accadrà al Festival di Sanremo 2021, programma che, quasi certamente, andrà in onda dal 2 al 6 marzo. Giovedì 17 dicembre, durante la finale di Sanremo giovani, su Rai 1, verranno comunicati i nomi ufficiali di tutti i concorrenti della 71esima edizione del Festival della canzone italiana. Da un po’ di giorni, però, non si sta facendo altro che parlare dei volti che potrebbero salire sul palco dell’Ariston. Molti sono i rumors trapelati, tuttavia, la notizia che sta generando maggiore sgomento in queste ore risiede in una decisione presa sulle donne. Considerando l’accesa politica che è scoppiata nel 2020 a causa di alcune dichiarazioni di Amadeus, pare che il prossimo anno si punterà assolutamente su una ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) In questi giorni si sta molto parlando di quello che accadrà al Festival di, programma che, quasi certamente, andrà in onda dal 2 al 6 marzo. Giovedì 17 dicembre, durante la finale digiovani, su Rai 1, verranno comunicati i nomi ufficiali di tutti i concorrenti della 71esima edizione del Festival della canzone italiana. Da un po’ di giorni, però, non si sta facendo altro che parlare dei volti che potrebbero salire sul palco dell’Ariston. Molti sono i rumors trapelati, tuttavia, la notizia che sta generando maggiore sgomento in queste ore risiede in unasulle. Considerando l’accesa politica che è scoppiata nela causa di alcune dichiarazioni di Amadeus, pare che il prossimo anno si punterà assolutamente su una ...

