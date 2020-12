Sanremo 2021 | Amadeus | “A gennaio si decide”

(Di lunedì 14 dicembre 2020) In un’intervista molto importante, il conduttore televisivoha rilasciato delle precise dichiarazioni sullo svolgimento del prossimo. Il rischio è alto. Ormai con il Covid-19, più o meno, abbiamo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

MatteoMarchini5 : Coppa Milano-Sanremo, nuove date dal 6 all’8 maggio - wonkiluv : @Sanremo_2021 no accidenti che peccato - Ilary1231 : @Sanremo_2021 Incontrada e Lino guanciale! - ciccio_co : GRETA MENCHI SANREMO 2021 - Sanremo_2021 : @wonkiluv A noi non risulta -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

In un'intervista molto importante, il conduttore televisivo Amadeus ha rilasciato delle precise dichiarazioni sullo svolgimento del prossimo Sanremo ...Venere opposta non ti convince, come non lo fanno i nuovi colori della Pantone, scelti per l’anno 2021. Avresti bisogno di qualcosa ... Valeria Marini sia pronta a partecipare al festival di Sanremo ...