Obbligo di trasparenza

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 14 dicembre 2020) di Francesca Menin Il TAR del Lazio, in data 2 dicembre 2020, ha emanato un’interessante ordinanza dalla cui lettura si evince che il governo dovrebbe rendere noti i verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) all’atto di pubblicazione della serie infinita di DPCM. Nella fattispecie, la questione giuridica a dibattimento riguarda l’di indossare la mascherina al banco anche per gli studenti nella fascia d’età 6-11. Il ricorrente ha dotato di saturimetro il proprio figlio, il quale lo ha utilizzato a scuola, registrando i dati emessi dall’apparecchio. Le amministrazioni citate in giudizio, nella loro memoria difensiva, fanno riferimento al verbale del CTS n.104/2020 – che in realtà non obbliga all’utilizzo della mascherina, anzi si legge: «In particolare, l’Organizzazione mondiale della sanità, in un recente documento del 21 agosto fornisce ...