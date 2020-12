Milano, shopping e aperitivi, ed è subito ressa nella prima domenica gialla. Il Codacons: 'Intervenga il prefetto con più controlli e multe' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Se non fosse stato per i volti semicoperti dalle mascherine, che qualcuno ha calato per un selfie in Galleria, ieri sembrava la solita domenica pre natalizia. E così se da un lato i commercianti ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Se non fosse stato per i volti semicoperti dalle mascherine, che qualcuno ha calato per un selfie in Galleria, ieri sembrava la solitapre natalizia. E così se da un lato i commercianti ...

Corriere : Vie dello shopping affollate. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza on... - Corriere : Vie affollate per lo shopping. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza ondata inevitabile» - Corriere : Lombardia zona gialla, folla per lo shopping in centro a Milano - Emm_Manzari : Non uscite da mesi? Ora siete zona gialla? Andate a fare una passeggiata al parco, non a fare shopping. Soprattutto… - mavrein : RT @gsantambrogio1: Un plauso al nostro saggio Governo. Ha inibito i negozi dei Centri Commerciale per “garantire” i contagi in Centro. ????… -