Marise Zaki | “Nessun Natale senza mio fratello a casa”

(Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – “L’ultima lettera che Patrick ci ha scritto ci ha fatto davvero preoccupare. Quest’ultimo anno è stato un incubo per tutti noi. Se avessi la possibilità di parlargli, gli direi che mi dispiace tanto per tutto quello che gli è successo, che nulla di tutto questo ha senso. Ma noi gli vogliamo bene e continuiamo a essere fieri di lui e continueremo ad aspettarlo. Il Natale per noi non significherà niente finché non potremo festeggiarlo insieme”. Parla cosi’ all’agenzia Dire Marise, la sorella di Patrick Zaki, lo studente di 28 anni che da dieci mesi e’ in carcere perché accusato di aver tentato di destabilizzare la sicurezza nazionale attraverso alcuni post su Facebook. Nel fine settimana, l’attivista ha scritto alla famiglia che il suo stato di salute e mentale non sono buoni, soprattutto dopo che il tribunale per l’antiterrorismo del Cairo la settimana scorsa ha rinnovato di altri 45 giorni la detenzione cautelare, in un’udienza a cui erano alla sbarra altri 700 detenuti. Solo pochi giorni prima pero’, il rilascio di tre suoi colleghi dell’Eipr, la ong con cui collaborava prima dell’arresto, aveva alimentato delle speranze.