“Lo ha fatto davvero”. Incredibile Gemma Galgani, anche Maria sconvolta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ciò che è successo nella puntata del 14 dicembre di ‘Uomini e Donne’ è destinato probabilmente a restare negli annali del programma per moltissimo tempo. E chi poteva essere la protagonista di questo fatto se non Gemma Galgani, la storica dama del dating show di Maria De Filippi, che stavolta ha voluto osare ottenendo un consenso smisurato. Verso la fine della puntata si è dato spazio alla consueta sfilata fatta dalle dame della trasmissione, denominata ‘Follie d’amore’. E si è trattato veramente di una vera e propria follia d’amore quella che ha fatto la torinese. La padrona di casa ha subito precisato che la performance di Gemma era stata preparata in autonomia, senza l’aiuto di nessuno. Quindi, è stata una sorpresa Incredibile per tutti i presenti. Sulle note del ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ciò che è successo nella puntata del 14 dicembre di ‘Uomini e Donne’ è destinato probabilmente a restare negli annali del programma per moltissimo tempo. E chi poteva essere la protagonista di questose non, la storica dama del dating show diDe Filippi, che stavolta ha voluto osare ottenendo un consenso smisurato. Verso la fine della puntata si è dato spazio alla consueta sfilata fatta dalle dame della trasmissione, denominata ‘Follie d’amore’. E si è trattato veramente di una vera e propria follia d’amore quella che hala torinese. La padrona di casa ha subito precisato che la performance diera stata preparata in autonomia, senza l’aiuto di nessuno. Quindi, è stata una sorpresaper tutti i presenti. Sulle note del ...

