Lazio | Lotito | “In Champions abbiamo preso la squadra più forte”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ai microfoni di Tuttomercatoweb ha commentato il sorteggio di Champions League. Nelle due sfide valide per gli ottavi di finale la squadra biancoceleste se la vedrà contro il Bayern Monaco campione d'Europa in carica: "abbiamo preso la squadra più forte, ma di necessità faremo virtù. Io spero che la squadra capisca l'importanza del momento, della competizione ed esprima tutte le proprie potenzialità. Inoltre, spero che recuperi tutte le energie a disposizione per dimostrare che la Lazio merita di stare a questi livelli in campo internazionale".

