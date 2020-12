John Le Carré è morto | malattia e causa della morte Chi era

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il celebre scrittore di libri di spionaggio e thrillerLelo scorso sabato 12 dicembre 2020, come riportato dalla Bbc. Lo scrittore aveva una polmonite ed èa seguito delle complicanze di una breve, però non legata al Covid-19, presso il Royal Cornwall Hospital, a Treliske, in Cornovaglia. DavidMoore Cornwell (questo il suo vero nome) è stato certamente lo scrittore di cui più (o meno, a seconda dei punti di vista) fidarsi per il realismo dei suoi romanzi di genere, visto che ha lavorato come agente segreto al servizio del Secret Intelligence Service. Segui Termometro Politico su Google NewsLe: ecco chi eraLe Carrè, pseudonimo di David ...