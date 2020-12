Il falsetto che fece ballare tutto il mondo Tornano i Bee Gees (solo in documentario) - (Di lunedì 14 dicembre 2020) Stefano Giani Barry Gibb: «Del nostro gruppo e di quell'epoca mi restano ricordi fantastici» tutto cominciò all'isola di Man appena finita la guerra. Tre fratelli e una sola voce - un falsetto inimitabile - avrebbero fatto cantare e ballare generazioni di innamorati e non solo. Davanti a loro, un nome che era una sigla. Un acronimo. Bee Gees. Ovvero B.G. scritto però per esteso, come l'anglofonia l'avrebbe pronunciato. Quella sigla stava per Brother Gibb e la G aveva un curioso plurale, appunto perché erano in tre. Barry, il più grande. Robin e Maurice, in mezzo. Una decina di anni dopo arrivò pure Andy, che stava per unirsi al gruppo quando, a trent'anni, se lo portò via un cuore matto, non adeguatamente esorcizzato da una canzone - Arrow through the heart - che lui stesso aveva ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Stefano Giani Barry Gibb: «Del nostro gruppo e di quell'epoca mi restano ricordi fantastici»cominciò all'isola di Man appena finita la guerra. Tre fratelli e una sola voce - uninimitabile - avrebbero fatto cantare egenerazioni di innamorati e non. Davanti a loro, un nome che era una sigla. Un acronimo. Bee. Ovvero B.G. scritto però per esteso, come l'anglofonia l'avrebbe pronunciato. Quella sigla stava per Brother Gibb e la G aveva un curioso plurale, appunto perché erano in tre. Barry, il più grande. Robin e Maurice, in mezzo. Una decina di anni dopo arrivò pure Andy, che stava per unirsi al gruppo quando, a trent'anni, se lo portò via un cuore matto, non adeguatamente esorcizzato da una canzone - Arrow through the heart - che lui stesso aveva ...

