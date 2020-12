“I gazebo per vaccinare? E’ una cosa seria, serve un ambiente adatto” afferma l’epidemiologa (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tra le ‘varie’ che accompagnano l’avvento della vaccinazione, anche l’idea di somministrali all’interno di specifici gazebo, a forma di fiore, un’eventualità che, che secondo l’epidemiologa delle malattie infettive (che fino al 2005 ha diretto il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della Salute dell’Istituto superiore di sanità), Silvia Salmaso, desta diverse perplessità. Come spiega infatti “L’arrivo dei gazebo a forma di primula per le vaccinazioni anti-Covid mi lascia perplessa. Saranno anche belli esteticamente non lo metto in dubbio, ma fare le vaccinazioni è una cosa seria e serve un ambiente adatto e con tutti i dispositivi medici del caso. Per questo esistono i centri vaccinali attrezzati. I gazebo nelle piazze di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tra le ‘varie’ che accompagnano l’avvento della vaccinazione, anche l’idea di somministrali all’interno di specifici, a forma di fiore, un’eventualità che, che secondodelle malattie infettive (che fino al 2005 ha diretto il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della Salute dell’Istituto superiore di sanità), Silvia Salmaso, desta diverse perplessità. Come spiega infatti “L’arrivo deia forma di primula per le vaccinazioni anti-Covid mi lascia perplessa. Saranno anche belli esteticamente non lo metto in dubbio, ma fare le vaccinazioni è unaunadatto e con tutti i dispositivi medici del caso. Per questo esistono i centri vaccinali attrezzati. Inelle piazze di ...

