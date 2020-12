Hollow Knight: Silksong sulla copertina di EDGE di questo mese con grandi novità in arrivo? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sembra proprio che il protagonista della copertina di dicembre 2020 di EDGE sarà Hollow Knight: Silksong. Il gioco, annunciato nel febbraio di quest'anno, è il sequel completo del popolare Hollow Knight di Team Cherry che, probabilmente, sarà sulla copertina della nota rivista. L'account Twitter di EDGE ha da poco pubblicato un misterioso tweet con un'immagine che sembra proprio adattarsi alla forma delle corna di Hornet, l'eroe del prossimo titolo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sembra proprio che il protagonista delladi dicembre 2020 disarà. Il gioco, annunciato nel febbraio di quest'anno, è il sequel completo del popolaredi Team Cherry che, probabilmente, saràdella nota rivista. L'account Twitter diha da poco pubblicato un misterioso tweet con un'immagine che sembra proprio adattarsi alla forma delle corna di Hornet, l'eroe del prossimo titolo. Leggi altro...

