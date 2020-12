Giuseppe Pinelli, anarchico, la diciottesima vittima di piazza Fontana (Di lunedì 14 dicembre 2020) La notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969, il ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli detto Pino (una ex staffetta partigiana) precipita dal quarto piano della Questura milanese nel cortile sottostante. ... Leggi su globalist (Di lunedì 14 dicembre 2020) La notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969, il ferrovieredetto Pino (una ex staffetta partigiana) precipita dal quarto piano della Questura milanese nel cortile sottostante. ...

