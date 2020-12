GF Vip, Filippo Nardi svela che il programma non finirà l’8 febbraio: Tommaso Zorzi è sconvolto (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il nuovo concorrente del reality fa uno spoiler molto importante nella Casa e l’influencer ha una reazione molto forte. Ecco che cosa è successo. GF Vip, Filippo Nardi rivela che il programma non finisce l’8 febbraio Qualche settimana fa Alfonso Signorini ha svelato ai concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip che il programma sarebbe andato avanti fino a metà febbraio. I vipponi erano convinti di essere quasi arrivati al traguardo e la notizia li ha sconvolti. Va bene lavorare, guadagnare e creare nuove amicizie ma in un periodo così particolare trascorrere le feste lontano dagli affetti non è facile. Ad ogni modo tutti hanno avuto la possibilità di scegliere se continuare o se ritirarsi dal gioco. Tutti hanno deciso di andare avanti tranne Elisabetta ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il nuovo concorrente del reality fa uno spoiler molto importante nella Casa e l’influencer ha una reazione molto forte. Ecco che cosa è successo. GF Vip,rivela che ilnon finisce l’8Qualche settimana fa Alfonso Signorini hato ai concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip che ilsarebbe andato avanti fino a metà. I vipponi erano convinti di essere quasi arrivati al traguardo e la notizia li ha sconvolti. Va bene lavorare, guadagnare e creare nuove amicizie ma in un periodo così particolare trascorrere le feste lontano dagli affetti non è facile. Ad ogni modo tutti hanno avuto la possibilità di scegliere se continuare o se ritirarsi dal gioco. Tutti hanno deciso di andare avanti tranne Elisabetta ...

maffin91 : Dayane Mello rivela apertamente di sapere cose che gli altri anni era vietato fare e dire e che costò l’uscita di G… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Filippo Nardi lancia uno spoiler che mette in agitazione i vipponi e Dayane Mello rivela apertamente di sa… - Novella_2000 : Filippo Nardi spoilera che il #GFVip potrebbe allungarsi ancora un po' e manda in crisi Tommaso Zorzi (VIDEO) - Emily51639016 : RT @cx_drm: #rosmello Volete ridere un po'?? La reazione di Dayane quando Filippo ha detto che il vip più invisibile è Rosalinda.???? #GFVI… - Sedamama1 : Fate girare provvedimento per daiane -