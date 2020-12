GF Vip 5, Dayane Mello si scaglia contro Giulia Salemi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Poco fa, nella Casa del GF Vip 5, ha avuto luogo una furibonda litigata tra Dayane Mello e Giulia Salemi per via di un voto. Gli autori, infatti, vista la situazione particolarmente tranquilla, hanno deciso di mettere zizzania tra i concorrenti chiedendo a ognuno di loro di nominare il coinquilino più antipatico. Quando Giulia ha nominato Dayane, si è scatenata una lite davvero forte tra le due modelle, che si conoscevano ed erano amiche da prima di partecipare al reality show di Canale 5, visto che qualche anno fa hanno sfilato sul tappeto rosso del Festival di Venezia. Giulia Salemi vota Dayane Mello come personaggio più antipatico del GF Vip 5 Dayane Mello è sbottata affermando di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Poco fa, nella Casa del GF Vip 5, ha avuto luogo una furibonda litigata traper via di un voto. Gli autori, infatti, vista la situazione particolarmente tranquilla, hanno deciso di mettere zizzania tra i concorrenti chiedendo a ognuno di loro di nominare il coinquilino più antipatico. Quandoha nominato, si è scatenata una lite davvero forte tra le due modelle, che si conoscevano ed erano amiche da prima di partecipare al reality show di Canale 5, visto che qualche anno fa hanno sfilato sul tappeto rosso del Festival di Venezia.votacome personaggio più antipatico del GF Vip 5è sbottata affermando di ...

GrandeFratello : Dayane e Rosalinda VS tutti: le due migliori amiche si trovano sistematicamente in conflitto con la maggior parte d… - solouncirco : RT @lostjnpieces: Praticamente hanno indicato come i vip antipatici la finale del Twitter Dayane, Stefania, Tommaso e MTR #gfvip - supernamolisa18 : RT @daiena_official: Il pubblico ha deciso che il primo vip salvo è Dayane ???????????? #GFVIP - dmcapisci : RT @daiena_official: Il pubblico ha deciso che il primo vip salvo è Dayane ???????????? #GFVIP - povmello : RT @daiena_official: Il pubblico ha deciso che il primo vip salvo è Dayane ???????????? #GFVIP -