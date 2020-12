‘Essere figlia di Al Bano mi ha fatto soffrire’, Jasmine Carrisi e la dichiarazione sul papà cantante (Di lunedì 14 dicembre 2020) Jasmine Carrisi e il padre Al Bano compongono il team dei Carrisi, dividendosi una poltrona come giudici di The Voice Senior: la coppia, nonostante gli scetticismi iniziali di qualcuno, sembra invece funzionare alla grande e gli ascolti del programma la dicono lunga. Jasmine, anche lei cantante, ha rilasciato una intervista a Tele sette dove ha parlato con grande entusiasmo dell’esperienza televisiva che sta portando avanti, spiegando che non ascolta più le critiche ma che comunque non parteciperebbe mai ad un talent come concorrente, perchè in quel caso il cognome che porta sarebbe veramente troppo ingombrante. “Io e papà nella vita quotidiana ci pizzichiamo molto”, ha dichiarato la diciannovenne Jasmine “ma tra noi c’è molta intesa come dimostriamo ... Leggi su funweek (Di lunedì 14 dicembre 2020)e il padre Alcompongono il team dei, dividendosi una poltrona come giudici di The Voice Senior: la coppia, nonostante gli scetticismi iniziali di qualcuno, sembra invece funzionare alla grande e gli ascolti del programma la dicono lunga., anche lei, ha rilasciato una intervista a Tele sette dove ha parlato con grande entusiasmo dell’esperienza televisiva che sta portando avanti, spiegando che non ascolta più le critiche ma che comunque non parteciperebbe mai ad un talent come concorrente, perchè in quel caso il cognome che porta sarebbe veramente troppo ingombrante. “Io enella vita quotidiana ci pizzichiamo molto”, ha dichiarato la diciannovenne“ma tra noi c’è molta intesa come dimostriamo ...

luispist : @dukana2 @PuntoebastaBas @Valori_it @Recommon @Internazionale @fattoquotidiano @milano_xr @FFF_Bari @petergomezblog… - cockyardd : @signorametta Magari può essere il nome della figlia dei Zigi? - coeurdleoniaz : Se penso che le canzoni nuove di Zayn potranno essere state scritte per sua figlia - annalisapanello : RT @ConteZero76: Mia figlia è un mese e mezzo che dev'essere interrogata in scienze. E'un mese e mezzo che il programma è fermo a legame co… - FOVRTIMESALADY : dai commenti: marco masini, thomas trabacchi, paolo conticini = per me grandi sì. ci aggiungerei pure claudio gioè,… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Essere figlia Trump, per Ivanka e Jared non c’è più posto a New York: «Nessuno vorrà mostrarsi vicino a loro» Corriere della Sera