Collaborazione Enel-Leonardo per soluzioni sostenibili innovative

ROMA (ITALPRESS) – Enel e Leonardo hanno siglato una lettera di intenti per una Collaborazione strategica incentrata sui temi della sicurezza, dell'efficienza energetica, delle comunicazioni satellitari e della mobilità elettrica. La partnership prevede, oltre a una serie di attività che le due aziende forniranno nei rispettivi business di riferimento, lo sviluppo e l'implementazione di nuove funzionalità e tecnologie per offerte specifiche dedicate ai propri clienti. La Collaborazione porterà allo sviluppo di soluzioni innovative sia nel settore dell'energia e della mobilità elettrica per quanto riguarda gli stabilimenti di Leonardo, sia nell'ambito della sicurezza, della digitalizzazione e delle comunicazioni satellitari a beneficio degli asset strategici di

