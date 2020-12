Ben is back | il film natalizio su Rai 1 | trama | cast e streaming

Leggi su tpi

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Questa sera, lunedì 14 dicembre 2020, su Rai 1 arriva ilBen is, una pellicola del 2018 con protagonista Julia Roberts. Ilè scritto e diretto da Peter Hedges ed è ambientato nelle festività natalizie, quindi perfetto per questo periodo e per chi in genere ama idrammatici. Ilha ricevuto una menzione speciale alla Festa del cinema di Roma nel 2018 ed è stato presentato al Toronto InternationalFestival prima di approdare nelle sale. Ma di cosa parla? VediamoBen ha 19 anni e vive in una comunità di recupero per alcolisti e tossicodipendenti. Per le vacanze di Natale, però, decide di tornare dalla famiglia, ma senza avvisare piomba a casa della madre la vigilia di Natale. La donna in ...