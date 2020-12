Belotti: «Premio Scirea? I miei genitori saranno orgogliosi» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ad Andrea Belotti è stato consegnato il Premio Gaetano Scirea: queste le sue parole a margine della premiazione del Golden Boy Durante le premiazioni del Golden Boy, ad Andrea Belotti è andato il Premio Gaetano Scirea per professionalità, attaccamento ai valori sportivi ed esemplare comportamento in campo. Le sue parole. «Saluto prima di tutto la signora Mariella Scirea, è una grande soddisfazione ricevere questo prestigioso Premio per le motivazioni per cui mi è stato assegnato. saranno orgogliosi i miei genitori per gli insegnamenti che mi hanno dato. Auguro un sereno Natale e un bel 2021 e che possiamo tornare ad abbracciarci». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ad Andreaè stato consegnato ilGaetano: queste le sue parole a margine della premiazione del Golden Boy Durante le premiazioni del Golden Boy, ad Andreaè andato ilGaetanoper professionalità, attaccamento ai valori sportivi ed esemplare comportamento in campo. Le sue parole. «Saluto prima di tutto la signora Mariella, è una grande soddisfazione ricevere questo prestigiosoper le motivazioni per cui mi è stato assegnato.per gli insegnamenti che mi hanno dato. Auguro un sereno Natale e un bel 2021 e che possiamo tornare ad abbracciarci». Leggi su Calcionews24.com

Ad Andrea Belotti è stato consegnato il premio Gaetano Scirea: queste le sue parole a margine della premiazione del Golden Boy ...