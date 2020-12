Banche, l’App Intesa Sanpaolo Mobile tra le leader in Europa (Di lunedì 14 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – La società di ricerche di mercato statunitense Forrester ha dichiarato l’App Intesa Sanpaolo Mobile tra le leader in diverse categorie tra le app bancarie europee che spiccano per funzionalità e user experience.Il recente rapporto “The Forrester Digital Experience Review: European Mobile Banking Apps, Q4 2020” ha evidenziato come Intesa Sanpaolo “sia punto di riferimento nelle best practice di quattro categorie su dodici: Movimentazione di denaro (Money movement), per il P2P che consente di inviare e richiedere denaro in modo facile e rapido utilizzando solo i numeri di telefono dei destinatari; Ricerca e navigazione (Search and navigation), per la funzione Cerca, gli strumenti di navigazione e le icone sempre accompagnate da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – La società di ricerche di mercato statunitense Forrester ha dichiaratotra lein diverse categorie tra le app bancarie europee che spiccano per funzionalità e user experience.Il recente rapporto “The Forrester Digital Experience Review: EuropeanBanking Apps, Q4 2020” ha evidenziato come“sia punto di riferimento nelle best practice di quattro categorie su dodici: Movimentazione di denaro (Money movement), per il P2P che consente di inviare e richiedere denaro in modo facile e rapido utilizzando solo i numeri di telefono dei destinatari; Ricerca e navigazione (Search and navigation), per la funzione Cerca, gli strumenti di navigazione e le icone sempre accompagnate da ...

