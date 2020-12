Uomini e Donne: Gianluca De Matteis ha lasciato il trono (Di domenica 13 dicembre 2020) Gianluca De Matteis Niente petali rossi per Gianluca De Matteis. Il tronista, nella puntata dal dating show registrata ieri pomeriggio, ha deciso di abbandonare il trono di Uomini e Donne, rinunciando di fatto alla possibilità di scegliere una sua ipotetica fidanzata nel programma di Maria De Filippi. Come riportato da Il Vicolo delle News, il trentenne ha spiegato a Maria e a tutti i presenti di sentirsi profondamente inadatto al contesto di Uomini e Donne, motivo per il quale non è riuscito a costruire nulla con le sue corteggiatrici. Con le lacrime agli occhi, Gianluca ha dunque preferito lasciare anzitempo il programma. Una decisione che è stata appoggiata dalla stessa De Filippi, la quale ha asserito che ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 13 dicembre 2020)DeNiente petali rossi perDe. Il tronista, nella puntata dal dating show registrata ieri pomeriggio, ha deciso di abbandonare ildi, rinunciando di fatto alla possibilità di scegliere una sua ipotetica fidanzata nel programma di Maria De Filippi. Come riportato da Il Vicolo delle News, il trentenne ha spiegato a Maria e a tutti i presenti di sentirsi profondamente inadatto al contesto di, motivo per il quale non è riuscito a costruire nulla con le sue corteggiatrici. Con le lacrime agli occhi,ha dunque preferito lasciare anzitempo il programma. Una decisione che è stata appoggiata dalla stessa De Filippi, la quale ha asserito che ...

