The Witcher 2, si fermano le riprese: Henry Cavill infortunato sul set? (Di domenica 13 dicembre 2020) Secondo delle indiscrezioni su The Witcher 2, Henry Cavil avrebbe riportato un infortunio alla gamba sul set della seconda stagione della serie Netflix. Le riprese di The Witcher 2 si fermano di nuovo, questa volta pare a causa di un infortunio riportato dal protagonista della serie Netflix, Henry Cavill. Secondo quanto riportato dal sito The Sun (via Comicbook), l'attore si sarebbe fatto male a una gamba durante il completamento di un percorso a ostacoli sul set degli Arborfield Studios, a Berks. "All'improvviso ha come sbattuto la gamba, o forse è stato uno strappo muscolare" ha dichiarato la fonte citata dal tabloid "Non era molto chiaro". Per fortuna non sembra essere nulla di particolarmente serio "Non è stato abbastanza grave da ... Leggi su movieplayer (Di domenica 13 dicembre 2020) Secondo delle indiscrezioni su The2,Cavil avrebbe riportato un infortunio alla gamba suldella seconda stagione della serie Netflix. Ledi The2 sidi nuovo, questa volta pare a causa di un infortunio riportato dal protagonista della serie Netflix,. Secondo quanto riportato dal sito The Sun (via Comicbook), l'attore si sarebbe fatto male a una gamba durante il completamento di un percorso a ostacoli suldegli Arborfield Studios, a Berks. "All'improvviso ha come sbattuto la gamba, o forse è stato uno strappo muscolare" ha dichiarato la fonte citata dal tabloid "Non era molto chiaro". Per fortuna non sembra essere nulla di particolarmente serio "Non è stato abbastanza grave da ...

LadyWolfReborn : @SayaEchelon95 Quindi dici che faranno il recast durante la stagione 1?Perché anche con tutto il make up del mondo… - _carcrashart : andarci sottissimo con the witcher 3 alle porte della sessione non è stata una buona idea - SayaEchelon95 : This is interesting ?? Per quel che mi riguarda, ho una teoria più o meno simile, the gist of it è che ci sarà un… - Giulio10990006 : @_LuigiJMC Io dopo la seconda missione ho smesso di giocarci. A meno che non riescano a patcharlo per bene, come ha… - Multiplayerit : The Witcher serie Netflix: Henry Cavill si è infortunato durante le riprese -