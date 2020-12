Subisce il furto del marsupio mentre mangia all'Ikea: 30enne libico arrestato in flagranza di reato (Di domenica 13 dicembre 2020) ANCONA - Durante il pomeriggio di ieri nei pressi del parco commerciale 'Grotte Center', tra il parcheggio dell'Ikea e la Stazione ferroviaria dell'Aspio, i Carabinieri della Stazione di Camerano ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 13 dicembre 2020) ANCONA - Durante il pomeriggio di ieri nei pressi del parco commerciale 'Grotte Center', tra il parcheggio dell'e la Stazione ferroviaria dell'Aspio, i Carabinieri della Stazione di Camerano ...

Gabri0344 : RT @kumpag: @martacagnola Per me il furto in casa è uno stupro dell'anima, fa male e lascia i segni a chi Lu subisce. Andrebbe punito come… - kumpag : @martacagnola Per me il furto in casa è uno stupro dell'anima, fa male e lascia i segni a chi Lu subisce. Andrebbe punito come tale. - DanielaComaschi : - cybersec_feeds : RT @StephanieLanni: E se perfino Leonardo S.p.A. subisce un furto di dati (circa 100.000 files, per 10GB totali in due anni)? #dataprotecti… - CyberSecHub0 : RT @StephanieLanni: E se perfino Leonardo S.p.A. subisce un furto di dati (circa 100.000 files, per 10GB totali in due anni)? #dataprotecti…

