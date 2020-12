Sorrento-Lavello, probabili formazioni (Di domenica 13 dicembre 2020) In scena ad ora di pranzo il varietà di punta della settima giornata di Serie D girone H. Alle 14:30 il fischio che sancirà l’inizio della disputa di Sorrento-Lavello valevole per i piani alti della classifica. Sorrento e la licenza di sognare Nel girone di spicco per le società pugliesi emerge la corazzata sorrentina. La squadra di Luca Fusco dirige l’orchestra del torneo da capolista imbattuta, avvalorando il terzo posto della preterita annata terminata anzitempo a sole quattro lunghezze dal Foggia.Il Sorrento che scenderà in campo questa domenica è un agglomerato di convinzione e consapevolezza; in settimana avvenuti gli ultimi recuperi in vista del match dello ‘Stadio Italia’.Come ribadito in settimana dallo stesso Davide Cacace lo stress dello stop è stato smaltito lasciando spazio alla concentrazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) In scena ad ora di pranzo il varietà di punta della settima giornata di Serie D girone H. Alle 14:30 il fischio che sancirà l’inizio della disputa divalevole per i piani alti della classifica.e la licenza di sognare Nel girone di spicco per le società pugliesi emerge la corazzata sorrentina. La squadra di Luca Fusco dirige l’orchestra del torneo da capolista imbattuta, avvalorando il terzo posto della preterita annata terminata anzitempo a sole quattro lunghezze dal Foggia.Ilche scenderà in campo questa domenica è un agglomerato di convinzione e consapevolezza; in settimana avvenuti gli ultimi recuperi in vista del match dello ‘Stadio Italia’.Come ribadito in settimana dallo stesso Davide Cacace lo stress dello stop è stato smaltito lasciando spazio alla concentrazione ...

In programma alle 14:30 il big match della 7a giornata di Serie D girone H tra Sorrento-Lavello. Qui le ultime e le probabili formazioni.

