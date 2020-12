Schalke sotto shock: Uth perde i sensi per diversi minuti dopo uno scontro (Di domenica 13 dicembre 2020) Momento di grande paura questo pomeriggio durate il match di Bundesliga tra l'Augsburg e lo Schalke: l'attaccante Mark Uth ha perso i sensi dopo uno scontro con Felix Uduokhai e Rani Khedira ed è stato subito soccorso dal personale medico sul terreno di gioco prima di essere trasportato via dal prato. Il giocatore ha perso i sensi per qualche minuto e sul campo la paura è stata parecchia. Il calciatore poi è stato sostituito dal tecnico prima di essere trasportato in ospedale per accertamenti. embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/back andy 09/status/1338135899301957632" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) Momento di grande paura questo pomeriggio durate il match di Bundesliga tra l'Augsburg e lo: l'attaccante Mark Uth ha perso iunocon Felix Uduokhai e Rani Khedira ed è stato subito soccorso dal personale medico sul terreno di gioco prima di essere trasportato via dal prato. Il giocatore ha perso iper qualche minuto e sul campo la paura è stata parecchia. Il calciatore poi è stato sostituito dal tecnico prima di essere trasportato in ospedale per accertamenti. embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/back andy 09/status/1338135899301957632" ITA Sport Press.

