Salto con gli sci: Granerud trascina la Norvegia al titolo nel team event dei Mondiali di volo 2020. Argento Germania, bronzo alla Polonia (Di domenica 13 dicembre 2020) La 26ma edizione dei Campionati Mondiali di volo con gli sci è andata in archivio a Planica con il trionfo della Norvegia nel team event al termine di una sfida esaltante ed oltremodo incerta fino all’ultimo Salto con la Germania. alla fine è stato Halvor Egner Granerud a fare la differenza in positivo per la squadra nordica, che si porta così a quota cinque titoli iridati nella storia di questo format di gara confermandosi il Paese più vincente del lotto (l’Austria insegue con 3 affermazioni). La selezione norvegese composta da Daniel Andre Tande (molto solido), Johann Andre Forfang (decisamente sottotono soprattutto nella seconda serie), Robert Johansson (abile nel limitare i danni contro Eisenbichler nella terza rotazione) e ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) La 26ma edizione dei Campionatidicon gli sci è andata in archivio a Planica con il trionfo dellanelal termine di una sfida esaltante ed oltremodo incerta fino all’ultimocon lafine è stato Halvor Egnera fare la differenza in positivo per la squadra nordica, che si porta così a quota cinque titoli iridati nella storia di questo format di gara confermandosi il Paese più vincente del lotto (l’Austria insegue con 3 affermazioni). La selezione norvegese composta da Daniel Andre Tande (molto solido), Johann Andre Forfang (decisamente sottotono soprattutto nella seconda serie), Robert Johansson (abile nel limitare i danni contro Eisenbichler nella terza rotazione) e ...

SkySportF1 : ?? SOUND ON ?? ?? Un salto nel tempo di 15 anni con @alo_oficial, la @RenaultF1Team R25 ?? e il sound del motore V10… - francescolett11 : RT @Salvato80769205: Caro babbo natale,prima di consegnare i doni a tutti i bambini potresti fare un salto in libia per liberare i nostri p… - gaetanobarreca : Quando la mia vicina di casa tentò di togliermi il malocchio, dopo aver provato senza successo per due notti, nella… - Antifonte2 : @Cartabellotta 'Le discese ardite E le risalite Su nel cielo aperto E poi giù il deserto E poi ancora in alto Con un grande salto...' - vitasportivait : ? #Skijumping | #Planica2020 NORVEGIA ???? CAMPIONE DEL MONDO! ?? Il quartetto norvegese trionfa nella prova a squad… -

Ultime Notizie dalla rete : Salto con Salto con gli Sci - Mondiali di Volo: Geiger in testa dopo due serie; bene Bresadola, è 25° FondoItalia.it WRC | Nicolas Ciamin non esclude di lasciare i rally per puntare alle gare su pista La stagione si è ormai chiusa quindi è tempo di pensare a quella successiva, anche perché nel WRC si partirà tra poche settimane con il Rallye di Monte Carlo previsto il 21-24 gennaio. Non è facile ri ... Promossi e rimandati: Piccolo la luce, Izco disastroso PROMOSSI. Piccolo. Salta l’uomo, svaria su tutto il fronte d’attacco e innesca i compagni con tempi di gioco importanti. La condizione fisica non potrà inevitabilmente che migliorare, ma i segnali in ... La stagione si è ormai chiusa quindi è tempo di pensare a quella successiva, anche perché nel WRC si partirà tra poche settimane con il Rallye di Monte Carlo previsto il 21-24 gennaio. Non è facile ri ...PROMOSSI. Piccolo. Salta l’uomo, svaria su tutto il fronte d’attacco e innesca i compagni con tempi di gioco importanti. La condizione fisica non potrà inevitabilmente che migliorare, ma i segnali in ...