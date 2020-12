Paolo Rossi, ultimo saluto di Perugia allo stadio Curi (Di domenica 13 dicembre 2020) ultimo saluto, commosso, di Perugia, allo stadio Curi alla leggenda Paolo Rossi. All’interno dell’impianto cerimonia privata con la famiglia e in testa la moglie Federica Cappelletti, giornalista originaria proprio della città umbra. I tifosi non sono però mancati e hanno aspettato l’arrivo del feretro con bandiere e uno striscione: “Ciao Pablito Rossi. Curva Nord”. Ha fatto seguito la cerimonia religiosa, poi il viaggio verso il cimitero perugino in cui è stata effettuata la cremazione. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020), commosso, dialla leggenda. All’interno dell’impianto cerimonia privata con la famiglia e in testa la moglie Federica Cappelletti, giornalista originaria proprio della città umbra. I tifosi non sono però mancati e hanno aspettato l’arrivo del feretro con bandiere e uno striscione: “Ciao Pablito. Curva Nord”. Ha fatto seguito la cerimonia religiosa, poi il viaggio verso il cimitero perugino in cui è stata effettuata la cremazione. SportFace.

