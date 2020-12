Natale in lockdown per la Germania. Merkel conferma: 'Fino al 10 gennaio' (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Bund e i Laender hanno deciso il lockdown pi duro a partire dal 16 dicembre . Lo ha spiegato Angela Merkel, in conferenza stampa, confermando che il commercio al dettaglio sar fermato dal 16 ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Bund e i Laender hanno deciso ilpi duro a partire dal 16 dicembre . Lo ha spiegato Angela, in conferenza stampa,ndo che il commercio al dettaglio sar fermato dal 16 ...

