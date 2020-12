Mi hanno raccolto da terra | non sapevo più nulla | Francesco Oppini | il dramma terrificante raccontato a Silvia Toffanin

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) Un, quello cheha, nel corso dell'ultima puntata di Verissimo, quella in onda su Canale 5 sabato 12 dicembre, in cui si è presentato in studio insieme alla madre, Alba Parietti. L'origine delè la morte della sua fidanzata, Luana, scomparsa quando lui aveva appena 20 anni. Episodio terribile che, ovviamente, ebbe pesantissime conseguenze. "Inizialmente, io nonneanche dove fossi. Non so ancora bene come ho fatto a uscirne. I miei genitori, Giuseppe e i miei amici midae mifatto tornare a vivere. Poi è arrivata Cristina. Quando l'ho rivista dopo il Gf Vip mi sono messo a piangere, è stato ...